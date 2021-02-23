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Trabzonsporlu iş adamlarından Fenerbahçe maçına özel prim

Trabzonsporlu bazı iş adamları takımın Fenerbahçe maçı öncesi harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen bazı iş adamları bu ödemeyi de kendileri yapmak istiyor.

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Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında oynamayan Anthony Nwakaeme, izin günlerinde eski yönetici Nevzat Kaya'ya misafir oldu. Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçı aileyle birlikte izleyen Nwakaeme, Kaya'nın kızına forma hediye etti.

Daha sonra Nwakaeme, kendisinden Fenerbahçe maçı için galibiyet istenince, "Rahat olun inancımız çok yüksek. Bu maçın ne anlama geldiğini biliyoruz. Size söz veriyorum kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Nwakaeme'nin verdiği söz ailede mutluluk yaratırken taraftarlar ise oyuncuya, "Bir haftadır topa dokunmuyorsun çok özlemişsindir bu maç senin", "Fenerbahçe maçında yeniden kahraman ol" gibi yorumlarda bulunarak Nwakaeme'yi maça motive etmeye çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonsporlu bazı iş adamları takımın Fenerbahçe maçı öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen bazı iş adamları bu ödemeyi de kendileri yapmak istiyor.

Trabzonspor yönetim kurulunun ise Salı günü yapacağı toplantı da bu talebi masaya yatıracağı ve uygun görülmesi halinde gerçekleştireceği ifade edildi. Bu arada yönetim kurulu Fenerbahçe ile oynanacak olan maçın ardından oyunculara Şubat ayına ait tüm ödemeleri de yine düzenli şekilde yapılacak.

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