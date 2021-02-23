Gazeteci Hakan Aygün’ün “IBAN” tutuklamasına 40 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi, Gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medyada yaptığı "Ey IBAN edenler" paylaşımı dolayısıyla tutuklanmasının hukuki olmadığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Hakan Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın güvence altına aldığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, Hakan Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Erdoğan’ın IBAN numarası vermesini eleştirmişti

Hakan Aygün, Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı.

“IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!”

Aygün'ün paylaştığı tweet sonrası soruşturma açıldı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu. Aygün 5 Mayıs'ta tahliye edilmişti.