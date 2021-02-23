Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine ilk aday Sarri

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut'un yerine İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmeyi düşünüyor.

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Türkiye Kupası'ndan elenen, şampiyonluk mücadelesinde de ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, başkan Ali Koç'un sezon başında da gündeme gelen Maurizio Sarri'de ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Fotomaç'ın aktardığı bilgiye göre; istediği ücret nedeniyle daha önce anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocayı gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Ali Koç'un alınan kötü sonuçlar nedeniyle bitime 3 ay kala anlaşma sağlayabileceği ileri sürülüyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor

Kariyerinde Napoli, Chelsea ve son olarak geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Juventus gibi önemli takımlarda görev yapan Sarri'nin ismi Avrupa'nın birçok kulübüyle de anılıyor. Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.

Ali Koç bizzat görüşecek

Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

İsmi devlerle anılıyor

Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan İnter ve Fransız ekibi Marsilya ile anıldı.

Kariyeri başarılarla dolu

Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde genç yaşlarda zirveye çıktı. Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.