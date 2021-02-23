Galatasaray, Muslera için görüşmelere başladı

Galatasaray’da Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Abone ol

Fernando Muslera, sahalara güçlü döndü. 7 aylık sakatlığının ardından 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı. Muslera, bu süreçte kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı.

35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

10 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.