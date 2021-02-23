BIST 1.551
DOLAR 7,03
EURO 8,55
ALTIN 409,21
HABER /  DÜNYA

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

KANADA Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Abone ol

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan "Çin'deki Dini Azınlıklar" başlıklı tasarı, parlamentonun yerel saatle akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı.

Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu’ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal Parti’den 72 milletvekili ise katılmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oylama öncesi yaptığı açıklamada, oylama konusunda çekimser olduklarını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hulusi Akar, Japonya Büyükelçisi ile görüştü
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı illerde haftalık vaka sayısı arttı
Bank of America ve Goldman Sachs'tan Türkiye'nin büyüme beklentisine revize geldi
Cihat Yaycı'dan yeni FETÖ'cü kalkışma uyarısı
Gaziantep'te balkondan düştüğü öne sürülen kadının ölümünde ilişkin yeni gelişme
Ankara'da bir kişi tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldürdü
ABD'de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı
Filistin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İsrail'e bağımlılığımızı azaltacak
Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı
Yorumlar 1 yorum