BIST 1.551
DOLAR 7,02
EURO 8,55
ALTIN 408,64
HABER /  DÜNYA

AB'den Rusya'ya Aleksey Navalnıy yaptırımı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada bulundu.

Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve AB'den uzaklaştığını belirten Borrell, "Aleksey Navalnıy'ın durumuyla ilgili olarak kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık" dedi.

Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı 'Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı. 

Yaptırımların hazırlanması için sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi.

Borrell, Rusya'da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade ederek, "Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Salıcı'dan AK Parti'yi kızdıracak MHP iddiası
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Şubat 2021)
Cüneyt Özdemir’in Cihat Yaycı röportajı Fetö’cüleri çılgına çevirdi!
Bakan Varank açıkladı: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı
Erdoğan: AB Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı
Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı
Filistin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İsrail'e bağımlılığımızı azaltacak
CHP'li Özgür Özel de 'kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyor' demiş
Bank of America ve Goldman Sachs'tan Türkiye'nin büyüme beklentisine revize geldi
Yorumlar