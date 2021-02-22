Gaziantep'te balkondan düştüğü öne sürülen kadının ölümünde ilişkin yeni gelişme

GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi (42), geçen yıl 3 Eylül'de boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Eşi Ali Özahi'nin intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Özahi'nin ailesi ise kızlarının öldürüldüğünü savunuyor. Ailesi, soruşturmanın gidişatını değiştirecek düzeyde beyanlarda bulunan yeni görgü tanıklarının dosyaya eklendiğini belirtti.

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GAZİANTEP Güvenevler Mahallesi'nde geçen yıl 3 Eylül gecesi yaşanan olayda; özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi (42), eşi Ali Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Özahi'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Özahi, yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Ali Özahi, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.