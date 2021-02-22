Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.138'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 623'ü semptomatik olmak üzere 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 690 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 189 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Vakalar düne göre arttı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 601'i semptomatik olmak üzere 6 bin 546 yeni vaka tespit edilmişti.