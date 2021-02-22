Hayvandan insana bulaşıyor yeni salgın virüsü Türkiye sınırına dayandı

Cezayir'de de kuş gribi görüldü

Üstelik alınan son bilgiler kuş gribi virüsünün paniğe sevk ettiği tek ülkenin Rusya olmadığını da gösterdi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurdu. Bu haber üzerine Cezayir'de sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, "Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.