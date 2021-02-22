CHP'li Salıcı'dan AK Parti'yi kızdıracak MHP iddiası

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından ‘Üye Ol Umut Ol’ sloganı ile başlatılan yeni üye kampanyası kapsamında Sincan ilçesinde yapılan törende 465 kişi CHP’ye katıldı.

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CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı törende yaptığı konuşmada, insanların neden iktidar partisini bırakarak muhalefet partisine katıldığının sorgulanması gerektiğine belirterek, “Bu iktidarın hikâyesi bitti. İktidara gelirken söylemiş olduklarının tam tersine yapar hale geldiler. Huzur, barış, zenginlik vaat ediyorlardı, şimdi hiç biri kalmadı. Vesayeti ortadan kaldıracağız diyorlardı, başka bir partinin vesayeti altına girdiler. AK Parti şu anda MHP’nin vesayeti altında” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise törende yaptığı konuşmada, daha önce Bala ve Pursaklar ilçelerinde de üye katılım programları yaptıklarını ve diğer ilçelerde de yapacaklarını söyledi. CHP Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz konuşmasında, yeni üyelere “ailemize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Törene CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Veli Şahin, Aysun Palalı Köktaş, Kemal Kaplan, Nurullah Esat Ünsal, Önder Karaulus, Gökhan Urun, Ali Rıza Çalış, İlçe Başkanları Ferudun Güngör, Onur Öktem, Bülent Gündoğan, Sincan Belediye Meclis üyeleri ve diğer yöneticiler katıldılar.

Konuşmalardan sonra Oğuz Kağan Salıcı, Sincan İstiklal Mahallesi Muhtarı Selahattin Tola ve Tatlar Mahallesi Muhtarı Sırrı Kaya’ya ilk rozeti taktı. Milletvekilleri ve CHP’li yöneticilerin yeni üyelere rozet takması ile tören sona erdi.