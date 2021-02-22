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Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalıştılar! Akıma kapılan 2 kişiden biri öldü

ADANA'dan son gelen haber korkunç...Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetti.

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Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37), boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı. 

Olay yerinde yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

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