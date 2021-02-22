BIST 1.554
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 407,87
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Abone ol

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yunus E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüte bağlılığı en üst seviyedekilerin ancak yöneticilik vasfı bulunmayanların ifade edildiği "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'li Cora: HDP demokratik siyaset zeminindeki samimiyetini ve meşruiyetini kaybetmiştir
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir tarihteki yeri
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Almanları şaşırttı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'dan çarpıcı sözler: Bu borç nereden gelmiş, birçok ihmal var
ABD’de dev timsah yutmuştu 2 ay sonra güçlükle çıkardılar
Diyarbakır'da Yasin Börü davasında yeni gelişme: Düğün sahipleri bana...
Sağlık çalışanına şiddetten 1811 kişi hapis cezası aldı! Bakan Fahrettin Koca açıkladı
İstanbulspor'dan TFF'ye "kural hatası" başvurusu
Muhammed Tapar kimdir annesi Seferiyye Hatun hayatı ve ölümü
Yorumlar