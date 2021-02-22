BIST 1.554
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 407,87
HABER /  SPOR

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!

Samet Aybaba, TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

Abone ol

TFF 1. Lig’de son iki haftada yaşadığı puan kayıpları sonrasında ilk iki yarışında geride kalan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’ın istifası kabul edilmişti.

Dumlupınar’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girişen Adana temsilcisi, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de dev timsah yutmuştu 2 ay sonra güçlükle çıkardılar
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Diyarbakır'da Yasin Börü davasında yeni gelişme: Düğün sahipleri bana...
İstanbulspor'dan TFF'ye "kural hatası" başvurusu
Muhammed Tapar kimdir annesi Seferiyye Hatun hayatı ve ölümü
Bu kadarına da pes! Çanakkale'de telefonla dolandırdı İstanbul'da yakalandı
Ankara'da kanlı olay! Arabadan açılan ateşle bir kadın vurularak öldürüldü
Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatı belli oldu
AYM Başkanı Zühtü Arslan: İhlalin çıkmasını beklememeliler
HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
Yorumlar