Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!

Samet Aybaba, TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

Abone ol

TFF 1. Lig’de son iki haftada yaşadığı puan kayıpları sonrasında ilk iki yarışında geride kalan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’ın istifası kabul edilmişti.

Dumlupınar’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girişen Adana temsilcisi, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir." ifadelerine yer verildi.