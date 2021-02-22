Muhammed Tapar kimdir annesi Seferiyye Hatun hayatı ve ölümü

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT ekranlarında büyük heyecanla devam ediyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Muhammed Tapar kimdir, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın annesi kimdir? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu'daki Muhammed Tapar'ın tarihteki yeri ve ölümü.

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Büyük Selçuklu dizisi TRT ekranlarında dün akşam 2. bölümü ile yayınlandı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da büyük ilgi gördü. Selçuklu Devleti'nin şanlı hikayesinin anlatıldığı dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Melikşah'ın Seferiye Hatun'dan olan oğlu Muhammet Tapar oldu. Birçok vatandaş Melikşah'ın oğlu Muhammed Tapar kimdir, tarihteki önemini araştırmaya başladı. İşte Tapar'ın hayatı...

Ali Gözüşirin kimdir: Ali Gözüşirin, 27 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda Osman Sonant'ın canlandırdığı Kerim Adil Sağlam'ın gençliğini canlandırarak yaşayan Ali Gözüşirin, Her Yerde Sen dizisinde de İbrahim karakterine hayat vermiştir. Ali Gözüşirin, 1.88 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Muhammed Tapar kimdir, tarihteri yeri: 18 Şâban 474'te (21 Ocak 1082) Tâceddin Seferiyye Hatun adlı bir câriyeden doğdu. Babası Sultan Melikşah Bağdat'ta vefat ettiğinde (485/1092) yanında bulunuyordu. Bir süre sonra beş yaşındaki oğlu Mahmud'u Büyük Selçuklu tahtına çıkarmaya çalışan üvey annesi Terken Hatun'la başşehir İsfahan'a gitti. Ağabeyi Berkyaruk, İsfahan'da Terken Hatun ile Mahmud'u muhasara ederken bir fırsatını bulup Berkyaruk'un ordusundaki annesinin yanına kaçtı.

486'da (1093) Bağdat'a giderken Muhammed Tapar'ı da yanında götüren Sultan Berkyaruk onu Gence'ye melik olarak gönderdi; Emîr Kutluğ Tegin'i de kendisine atabeg tayin etti. Muhammed Tapar, Gence'de bulunduğu sırada çevresindeki emîrlerin ve Berkyaruk'un azlettiği Vezir Müeyyidülmülk'ün yönlendirmesiyle saltanat mücadelesine girişmeye karar verdi. Ancak Atabeg Kutluğ Tegin'i buna engel gördüğü için bir süre bekledi. Kendini yeteri kadar güçlü hissedince Kutluğ Tegin'i öldürtüp saltanat mücadelesini başlattı. Önce Gence'nin de içinde yer aldığı Arrân ve çevresini hâkimiyet sahasına kattı. Bu bölgede Sultan Berkyaruk adına okunmakta olan hutbeye son verip kendini Büyük Selçuklu sultanı ilân etti, Müeyyidülmülk'ü de vezirlik makamına getirdi. Daha sonra başşehir İsfahan'a hareket etti. Durumu öğrenen Sultan Berkyaruk da Zencan şehrine doğru yola çıktı. Bu sırada Mîrâhur İnanç Yabgu ve diğer bazı emîrler, Sultan Berkyaruk'a haber gönderip müstevfî Mecdülmülk el-Balasânî'yi kendilerine teslim etmesini istediler. Sultan bu isteği kabul etmedi; emîrleri ikna edemeyince 200 kişiyle ordugâhtan ayrılmak zorunda kaldı. Mecdülmülk yüzünden Sultan Berkyaruk'a muhalefet eden emîrler Harrekān'da Muhammed Tapar'a katıldılar. Muhammed Tapar, Berkyaruk'u takip etmek amacıyla Rey şehrine doğru yola çıkınca onunla savaşmayı göze alamayıp İsfahan'a dönen Berkyaruk halkın şehir kapılarını açmaması üzerine Hûzistan'a gitmek için İsfahan'dan ayrıldı.