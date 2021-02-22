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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz aylarda ilk kez görücüye çıkan ve 18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5, 500 bin dolara satışa sunuldu.

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Rus merkezli şirket Caviar, genellikle markaların ürünlerini altınla kaplayarak satışa çıkarmasıyla biliniyor. Geçtiğimiz aylarda altın kaplama iPhone 12 modellerini satışa sunan şirket, şimdi de PlayStation 5'in altın versiyonunu görücüye çıkardı.

Caviar, 18 ayar altın kaplama PlayStation 5 modelinden yalnızca 9 adet üretti ve her birinin fiyatı 500 bin dolar.

18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'e baktığımızda, normal sürümdeki beyaz kaplamanın tamamen altından oluştuğunu görüyoruz. PS5 kontrolcüsü DualSense'e de el atan Caviar, oyun kolunu tamamen timsah derisinden üretti.

Normal sürüm karaborsaya düştü
İlk olarak haziran ayında tanıtılan PlayStation 5, aylar geçmesine rağmen stok sorunları yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen konsolun dijital sürümü, birkaç gün sonra tükenmiş ve fahiş fiyatlarla karaborsada satışa çıkmıştı.

Altın kaplama PS5 görselleri:

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