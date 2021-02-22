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Aksaray Valisi 'turuncu listedeyiz' deyip kötü haberi verdi: Mümkün olmayacak

Demirören Haber Ajansı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentteki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada "Turuncu listede olmaya devam edersek normalleşemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine sağlık ekipleri eşliğinde cadde ve sokaklarda denetim yapıp, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Virüsün tedbirlere uyularak azalacağını belirten Aydoğdu, gurbetçi yoğunluğunun fazla olduğu kentte mutasyonlu virüse karşı daha dikkatli olunması konusunda uyardı. 

Vaka sayısına göre turuncu listede yer aldıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, "Geçen hafta Sağlık Bakanımızın açıkladığı listede turuncu bölgedeyiz. Bizim bu aşamadan sonra çok dikkat etmemiz gerekir. Sebebi de Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı yerindelik kararıdır. Vaka sayılarına göre iş yerlerinin açılması ve kısıtlamalar ya da serbestlik buna göre belirlenecek. Bu yüzden Aksarayımız da tedbirlerin biraz daha artırılması gerekiyor. Bizim tespit ettiğimiz akşam komşu oturmaları çok sık devam ediyor. Hafta sonları istisnaların dışında olan vatandaşlarımız, kısıtlamalara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın kurallara uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığıyla ilgili tespitlerimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte İl Hıfzıssıhha toplantısının ardından ciddi bir çalışma içinde olacağız." diye konuştu. 


"Biz turuncu listede olmaya devam edersek normalleşmemiz çok zor olur"
Aydoğdu, turuncu listede olmaya devam etmeleri halinde normalleşmeye dönemeyeceklerini belirterek, "Bizim normalleşebilmemiz için hepimizin kurallara çok ciddi uyması gerekiyor. Kurallara uymazsak normalleşmemiz mümkün olmayacak. Çünkü bu bizim elimizde. Sağlığımızı ve başka vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmemeliyiz. Özellikle istirhamım kurallara uyulması konusunda hepimizin azami dikkat göstermesidir. Bunun ile ilgili alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaşacağız. Biz turuncu listede olmaya devam edersek normalleşmemiz çok zor olur. Eğer biz normalleşemez isek okullarımızı da iş yerlerimizi de açamayız. Bu anlamda hem maddi hem de manevi zarar görmüş oluruz. Bütün Aksaraylıları kurallara uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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