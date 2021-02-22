5 yıl sonra bir ilk! Samsun'da herkes iğreniyordu toplayıp paraya para demiyorlar
SAMSUN'da 1 hafta etkili olan soğuklar ve fırtına ev kadınlarına kazanç kapısı oldu.
Dondurucu soğuklar Samsun’da 1 hafta boyunca etkili oldu. Kar ve fırtına şeklinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karadeniz de kabardı. Dev dalgalar oluşan Karadeniz, salyangoz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan kadınların yüzünü güldürdü.
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19 Mayıs ilçesinde yaşayan ev hanımları denizin kabardığını görünce çocuklarını da alarak sahile koştu.
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Kadınlar, eş ve çocuklarıyla beraber hem denizde hem de kıyıdaki salyangozları topladı.
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Çuval çuval salyangoz toplayan kadınlar, kilosunu 3 - 3,5 TL’den sattı.
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