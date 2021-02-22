5 yıl sonra bir ilk! Samsun'da herkes iğreniyordu toplayıp paraya para demiyorlar

Dondurucu soğuklar Samsun’da 1 hafta boyunca etkili oldu. Kar ve fırtına şeklinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karadeniz de kabardı. Dev dalgalar oluşan Karadeniz, salyangoz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan kadınların yüzünü güldürdü.