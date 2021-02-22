BIST 1.554
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 407,87
HABER /  GÜNCEL

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir aslen nereli? Dirayet Dilan Taşdemir biyografisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar" açıklamasında bulundu. Bu dikkat çeken açıklamaların ardından Dirayet Dilan Taşdemir merak edildi. Peki kimdir Dirayet Dilan Taşdemir, aslen nerelidir evli mi?

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir: Dirayet Dilan Taşdemir, 1982 yılında Ağrı'da doğmuştur.

Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Kadın Politikaları alanında danışmanlık yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde görevler aldı.

25 ve 26. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir, bekârdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK bitme noktasında! Mardin'de bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Yağışlar kuraklık rüzgarını tersine çevirdi! Meteoroloji'nin rengi değişti
Osman Nuri Kabaktepe kimdir aslen nereli siyasi geçmişi kariyeri
Melik Tekiş tarihte kimdir Selçuklu Sultanı Melihşah'ın kardeşi Tekiş ölümü
Merve Dizdar kaç yaşında nereli hangi dizilerde oynadı?
Adana'daki FETÖ davası! Yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası
HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e 7 yıl 6 ay hapis ceza
Sadece ağacı kesmek istemişti! Gümüşhane'de genç korkunç şekilde öldü
Son dakika! İtalyan büyükelçi saldırıda öldürüldü
Yorumlar