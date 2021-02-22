Dirayet Dilan Taşdemir kimdir aslen nereli? Dirayet Dilan Taşdemir biyografisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar" açıklamasında bulundu. Bu dikkat çeken açıklamaların ardından Dirayet Dilan Taşdemir merak edildi. Peki kimdir Dirayet Dilan Taşdemir, aslen nerelidir evli mi?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi. Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir: Dirayet Dilan Taşdemir, 1982 yılında Ağrı'da doğmuştur.

Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Kadın Politikaları alanında danışmanlık yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde görevler aldı.

25 ve 26. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir, bekârdır.