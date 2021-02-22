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Sadece ağacı kesmek istemişti! Gümüşhane'de genç korkunç şekilde öldü

Demirören Haber Ajansı

GÜMÜŞHANE'de 39 yaşındaki Fatih Kaya kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

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Olay, Kürtün ilçesi Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Rüzgarın yan yatırdığı ağacı kesmeye çalışan Fatih Kaya bu sırada ağacın savrulması ile 10 metreden yamaca düştü. Ağacın da üzerine düşmesiyle Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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