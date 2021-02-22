Yunanistan'a BAE'ye çıkarma yaptı 'Hadi Türkiye'yi bitirelim' manşeti atıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen BAE ile kurulan ilişkiler, Yunan medyasında utanç verici başlıklarla sunuldu.

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Türkiye karşıtı Arap ülkelerini iki hafta önce Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla bir araya getiren Yunanistan, Suudi Arabistan'dan gelen Patriot hamlesinin ardından bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 ile Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Sergisi NAVDEX 2021'e Yunanistan hem bakan hem de Genelkurmay Başkanı'yla katıldı.



Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la bir araya geldi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise yanında kuvvet komutanlarıyla fuarda arz-ı endam etti, BAE ve Bahreyn'li mevkidaşlarıyla buluştuğu fotoğraflar resmi internet sitesinden paylaşıldı.



Reuters haber ajansı, 2020 yazında Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, birçok ortak tatbikata katılan BAE'nin Pazar günü 1,36 milyar dolarlık savunma anlaşmalarına imza attığını duyurdu.





Manşetten verdiler

Yunan basını ise hem bakan Panagiotopoulos hem de Genelkurmay Başkanı Floros'un Abu Dabi'deki temasları manşetine taşıdı, iki ülkenin doğrudan Türkiye'ye mesaj verdiği yorumunu yaptı.



"Haydi Türkiye'yi bitirelim"

Provokatif manşetleriyle tanınan Pentapostagma yayın organı, 'BAE'den Yunanistan'a işaret: Hadi Türkiye'yi bitirelim' başlığıyla sunduğu haberinde Atina ve Arap dünyasının Ankara'yı izole etmeye başladığını savundu, İsrail'le kurulan ilişkilere vurgu yaptı.



Bir başka haberinde Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir analize gönderme yapan yayın organı, İsrail'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için Kürt dosyasını açmaya hazırlandığını ileri sürdü.



Suudi Arabistan patriotlarla devrede

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in de bulunduğu birçok ülkeyi geçen 11 Şubat'ta Atina'da bir araya getiren Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la yaptığı füze pazarlığı da, yine Yunan medyasının gündeminde.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina ve Riyad yönetimlerinin Suudi Arabistan'ın elindeki Patriot füze savunma bataryalarının satın alınması için bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Yunan medyası, Dendias'ın kısa süre içinde Riyad'a uçacağını ve söz konusu anlaşmaya imza koyulacağını yazdı. Haberlere göre, Patriot transferi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Atina ziyaretinde gündeme geldi.



Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat'taki Philia Forum'da (Dostluk Forumu) Atina'ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias'la füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad yönetiminin füzelerin kaç paraya satılacağını açıklaması beklenmiyor.