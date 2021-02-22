BIST 1.552
DOLAR 7,07
EURO 8,59
ALTIN 407,26
HABER /  DÜNYA

İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı

İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 

Abone ol

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, otomotiv üreticisi Volvo ve ağır araç üreticisi Scania şirketlerinin gizli teknik bilgilerini ele geçiren İsveç vatandaşının bu bilgileri para karşılığı Rusya'ya sattığı belirtildi.

Söz konusu kişi hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame düzenleyen Savcı Mats Ljungqvist, gizli bilgileri 1000 avro ila 3 bin avro karşılığında Rusya'ya sattığı belirlenen 47 yaşındaki İsveçlinin yakalandığı sırada gizli bilgilere karşılık 2 bin 850 avro aldığını saptadıklarını bildirdi.

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2019'da Rusya için istihbarat topladığından şüphelenilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İmam Hatiplileri hedef almıştı Erol Mütercimler davasında yeni gelişme
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Astronot olmak isteyen 4 çocuktan Türk uzay yolcularına isim önerisi
İbrahim Tatlıses evlilikleri ilk eşi kimdir kaç çocuğu var?
İşgücü istatistiklerinde hesaplama yöntemi değişti! TÜİK açıkladı
Türkiye ile savaş uçağı tedariki konusunda görüşmeye hazırız! Rusya açıkladı
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür
Denizli'de odaya giren aile hayatının şokunu yaşadı! Yürek yakan haber
Cemre düşme sırası ikinci cemre nereye düşer tarihi
Esenyurt'ta sevgililerin şeytani planı! Kan izlerini temizletirken yakalandı
Yorumlar