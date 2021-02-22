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Türkiye ile savaş uçağı tedariki konusunda görüşmeye hazırız! Rusya açıkladı

RUSYA federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS yetkilileri, Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçakları tedariki konusunda görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını açıkladı.

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Türkiye’ye Su-35 ya da Su-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

"Görüşmeye hazırız"

FSVTS yetkilisi Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye tarafının daha önce Su-35 uçakları ile ilgilendiğini de belirterek söz konusu uçakların tedarikine ilişkin bir başvuru yapılması halinde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Beşinci nesil Su-57 uçakları

Rus yetkili bunun yanında, beşinci nesil Su-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın gereksinimlerine öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

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