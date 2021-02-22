Ahmet Nur Çebi: Yurt dışından hakem transfer edilsin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamalarda hakem hatalarına yer verdi. Çebi, 'Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli.' diye konuştu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, özel açıklamalarda bulundu. Sabah'ın Çebi'yle olan röportajına Berna Çebi de eşlik etti. Soru cevap şeklinde ilerleyen röportaj şu şekilde:

Ahmet Bey Kulüpler Birliği'ne başkan seçildiniz. Futbolda gerilimin yüksek olduğu bir süreçte bu görevde bulunmak zor olmalı?

Babam spora çok önem veren biriydi, bizi de böyle yetiştirdi. Hayatımın önemli bir bölümünde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Kulüpler Birliği başkanı olmam için diğer kulüplerin başkanları çok ısrar etti. 'Ağabey' modeli olarak düşündüler. Ben de kabul ettim. Türk futbolundaki sorunların çözümü için uğraşıyoruz.

BJK bu sezon şampiyon olacak mı sizce?

Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.

Kulüpler Birliği yönetiminde iki büyük takımın başkanı da var, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu...

Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Mustafa Cengiz de yönetim kurulunda yer alıyor. Bugüne kadarki en güçlü Kulüpler Birliği yönetimi. Hep birlikte futbolumuzun sorunlarını çözeceğimize inanıyorum.

Özellikle geçmişte çok büyük transferler yapıyordu kulüpler... Ne diyorsunuz buna?

Evet. Çok gereksiz transferler yapıldı popülizm uğruna. Kulüpler bunun ceremesini de şimdi çekiyor. Böyle popülist transferler aşırı borçlanmaya da yol açtı. Beşiktaş'ta iki sene önce öyle gereksiz transferler yapılmış ki, boşuna para ödediğimiz futbolcular var. Şov yapılsın diye transfer edilen isimlere milyon Euro'lar ödeniyor. Popülizm zaten Türk futbolunu bu hale getirdi.

Cenk Tosun'u transfer ettiniz...

Evet, Cenk için Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a gelmesi için ben aracı olmuştum. Beşiktaş'tan gidişinde de ben aracı olmuştum. Bizim çocuğumuzdur Cenk. İyi ki Beşiktaş'a geldi. Milli Takım'da oynaması çok değerli. Başarılı olacağına inandığımız için transfer ettik onu. Popülizm uğruna transfer yapan bir başkan değilim. Buna da karşıyım.

Kulüp için cebinizden de para harcadınız. Hatta eşiniz "Parayı o kazandı, değerlendirmek onun hakkı" demişti...

Bütün imkanlarımı kullandım. Bu vesileyle katkı vermemiş bazı iş insanlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Başkan olarak tek beklentim kulübü daha iyi bir yere taşımak. Beşiktaş'ı borç yükünden kurtarmak. Kulüplerin kapısından ayrılmayan icra memurları var.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor" diye açıklama yaptı. Siz de Nihat Bey'i arıyor musunuz?

Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum.

Berna Hanım, Ahmet Bey'le 30 yılı aşkın bir süredir evlisiniz. Bunun sırrı nedir?

Hoşgörü, saygı ve sabır. Evliliğimiz boyunca hep hoşgörülü oldum. 34 senelik evliyiz. Ahmet o kadar çok çalışan biri ki, 34 yılım onu akşam yemeği için beklemekle geçti.

Ahmet Bey eşinizle nasıl tanıştınız?

Eşim de Trabzonlu. Kolejde benim alt sınıfımdaydı. O zamandan

akitibaren beğeniyordum onu. Askere gidip geldim ve evlilik teklifinde bulundum. Bana bir ay cevap vermedi. Sordum "Niye cevap vermedin?" diye. "Unuttum" dedi, aslında naz yaptı eşim. Sonrasında kabul etti. İyi ki evlenmişim Berna ile.

Sizce siyasetin futbola etkisi var mı?

Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor.