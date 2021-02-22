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Adana'da oyun salonuna kafe görünümü vermişler! Polis baskın yaptı ağır ceza kesti

Adana'da polis ekipleri kafe görünümlü oyun salonuna baskın düzenledi. Yapılan operasyonda içeride bulunan 20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası kesildi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere ait bir oyun salonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. İçeride çok fazla kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis, önü kafe arkası oyun salonu olan mekanda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve oyun oynandığını tespit etti.

İçeride bulunan 2'si yaşı küçük 20 kişiye toplam 60 bin 600 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ise pandemi kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken, oyun salonu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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