Merve Dizdar eşi kiminle evli Gürhan Altundaşar kimdir?

TRT 1'in en çok izlenen ve salı akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı hem hayatın içinden konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor.

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TRT'de salı akşamları yayınlanan ve rakiplerini reyting listesinde tuzla buz eden dizi Masumlar Apartmanı hem gerçek hayattan esinlenen hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun olduğu dizide dikkat çeken bir isim daha var..

Ablası Safiye'nin gölgesinde kalmış, bir türlü hayalindeli aşkı bulamayan Gülben yani Merve Dizdar. Doğal güzelliği ve içten oyunculuğu ile daha ilk bölümden dikkatleri üzerinde toplayan Merve Dizdar özellikle son haftalarda adeta başrollerden 'rol' çalıyor.

Daha önce birçok dizide rol almadına rağmen Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızını parlatan başalı oyuncu yaklaşık 3 yıldır evli eşi de kendisi gibi oyuncu.

Merve Dizdar'ın 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile dillere destan bir evliliği var.

Peki Gülben karakterine ile kalbimizi kazanan Merve Dizdar ve oyuncu eşi Gürhan Altundaşar kimdir, hangi dizilerde rol aldılar birlikte bakalım...

Aslen İzmirli olan Merve Dizdar 34 yaşında. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapıyor. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlamış ve halen devam ediyor.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluştu.

Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Şimdi de eşi iyatro oyuncusu Gürhan Altundaşar'ı tanıyalım: 1984 Ankara doğumlu aslen Karslı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.