Bayram Şenocak eşi ve çocukları kimdir? Bayram Şenocak siyasi geçmişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, görevini devredeceğini açıkladı. Bu haberin ardından Bayram Şenocak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Bayram Şenocak kimdir? Bayram Şenocak kaç yaşında?

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu. Bayram Şenocak kimdir? Bayram Şenocak kaç yaşında? İşte Bayram Şenocak'ın biyografisi...

Bayram Şenocak kimdir: 1978 Trabzon-Of doğumlu olan Bayram Şenocak, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi aynı üniversitesinin İşletme Bölümü’nde tamamladı.

2003 yılında askerlik görevini yerine getirdikten sonra çalışma hayatına atılan Şenocak, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD’ın Genel Merkez Sektör Kurulları’nda yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017-2018 MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kolları’nda başlayan Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkanlığı döneminde Avcılar teşkilatı ile birlikte Avcılar için yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresi’nde bu göreve seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Şenocak, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.