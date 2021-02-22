Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kritik eşik yeniden aşıldı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,0174 seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altını ise 2.699 liradan satılıyor.

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Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,0174'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 8,48'den, sterlin/TL ise 9,80'den satılıyor.

Piyasalardaki haber akışı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı. Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 404 lirada dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altını da 2.699 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.790,38 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Ons altında 1.820 dolar direnç konumunda

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.