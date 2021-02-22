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HABER /  EKONOMİ

Irak'tan flaş hamle! Ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı

IRAK, petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından ön ödemeli petrol satışı için tarihinde ilk kez, anlaşmayı dondurdu.

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Irak, petrol fiyatının 40 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmayacağı endişesi ile kamu finansmanını güçlendirmek için ön ödemeli petrol satışanlaşması yapmıştı.

Ön ödemeli petrol satış anlaşmasının dondurulduğunu Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar, BBC'ye yaptığı açıklama ile duyurdu.

Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanmıştı

Irak, Çinli ZhenHua Oil ile Ocak 2021- Aralık 2025 dönemi için 2 milyar dolarlık ön ödemeli petrol anlaşmasını 3 Ocak'ta imzalamıştı.

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