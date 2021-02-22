Irak'tan flaş hamle! Ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı

IRAK, petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından ön ödemeli petrol satışı için tarihinde ilk kez, anlaşmayı dondurdu.Abone ol
Irak, petrol fiyatının 40 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkmayacağı endişesi ile kamu finansmanını güçlendirmek için ön ödemeli petrol satışanlaşması yapmıştı.
Ön ödemeli petrol satış anlaşmasının dondurulduğunu Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar, BBC'ye yaptığı açıklama ile duyurdu.
Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanmıştı
Irak, Çinli ZhenHua Oil ile Ocak 2021- Aralık 2025 dönemi için 2 milyar dolarlık ön ödemeli petrol anlaşmasını 3 Ocak'ta imzalamıştı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eşi intihar etti demişti! O kadın konuştu: Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu