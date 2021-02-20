Eşi intihar etti demişti! O kadın konuştu: Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu

Ankara'da 18 gün önce evlendiği polis eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur Aktaş (22) iki ay sonra yoğun bakımdan çıktı. Aktaş, olayın ardından tutuklanan eşi Müslüm Aktaş'ın kendisi için intihar ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyleyerek akılalmaz açıklamalar yaptı.