Eşi intihar etti demişti! O kadın konuştu: Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu
Eşinin intihar ettiğini söylediği ve 2 ay sonra yoğun bakımdan çıkan Sevginur Aktaş, eşinin kendisini "'Bizde boşanma yoktur' deyip zorla alıkoyduğunu ve sonra da acımadan vurduğunu söyledi..
Ankara'da 18 gün önce evlendiği polis eşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralanan anestezi teknikeri Sevginur Aktaş (22) iki ay sonra yoğun bakımdan çıktı. Aktaş, olayın ardından tutuklanan eşi Müslüm Aktaş'ın kendisi için intihar ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyleyerek akılalmaz açıklamalar yaptı.
"Kırıkkale'deki ailemin yanına el öpmeye gitmek istediğim için tartışma çıktı." diyen Sevginur Aktaş, "Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu. 'Bizde boşanma yoktur' diyerek vuruldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.
Keçiören ilçesinde geçen yıl 13 Eylül'de meydana gelen olayda Keçiören ve Eğitim Araştırrma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak çalışan Sevginur ile polis eşi Müslüm Aktaş'ın (27) evinde silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.
Ekipler, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Ağır yaralı olan Sevginur Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.