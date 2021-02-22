Esenyurt'ta komşu kabusu sürüyor: Pis sudan sonra reçel

ESENYURT'ta üst komşusunun çocuklarının başına, cama çıkarak klozetteki pis suyu döktüğü iddia edilen kadının bu kez aynı komşunun kapısına reçel döktüğü öne sürüldü.

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Olay, cumartesi saat 08.15 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 4 katlı apartmanın 1'inci katında eşi ve 4 çocuğu ile oturan Mısırlı Muhammed Fatih Abdülaziz, gürültü yapan alt kat komşusu ile tartıştı. Daha sonra evinin kapısını açtığında ise etrafa reçel döküldüğünü gören Abdulaziz, alt komşusundan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Önceki günlerde de aynı kadının, sokakta oyun oynayan Abdülaziz'in kızlarının kafasına pis suyu döktüğü iddia etmişti. O gün de kavga ettikten sonra 2 komşu birbirinden şikayetçi olmuştu.

"Ne zaman konuşsam, bana küfür ediyor"

Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, “Ben Mısırlı'yım, 1 buçuk senedir bu dairede oturuyorum. Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum. Benim kızlarım, arkadaşları ile beraber karda oynamaya gidiyor. Pislik suyu kafalarına attı. Ben de işteyim, hanım aradı gelmem için. Kızların üzerine su pislik kokuyor. Video çektim sonra da polisi aradık. Niye döktü bilmiyorum. Bir kere benim çocuğun kafasına pislik su attı. Bu da ikinci. Kadın ne istiyor bilmiyorum. Ne zaman konuşsam, bana küfür ediyor. Saygılı olması lazım ama yok" dedi.