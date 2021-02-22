Mehmet Acet yazdı: Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Destici ne teklif etti ne konuşuldu

İYİ Parti'den sonra CHP'ye ziyarete giden Mustafa Destici’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, kaleme aldı. Acet, Destici'nin görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa çalışmaları için destek ve PKK'ya karşı ortak duruş beklentisini dile getirdiğini söyledi.

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Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Mehmet Acet, bugünkü “Mustafa Destici ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeden ilginç diyaloglar” başlıklı yazısında, “Öğrendiğime göre Destici, Kılıçdaroğlu’na yeni anayasa için destek aramak üzere gitmiş” ifadelerini kullandı.

“Parlamenter sistem dışında başka hiçbir modeli tartışmayız''

“Görüşmede Erdoğan’ın çağrısında herhangi bir dayatma olmadığı, kendilerinin de bu çalışmalara bir şans vermesi gerektiği yönündeki görüşünü, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere anlatmış” diyen Acet şunları yazdı:

“BBP Genel Başkanı’nın bu çabasına CHP’nin verdiği yanıtı, daha önceki tecrübelerden yola çıkarak herkes tahmin edebilir.

2011’de kurulan komisyon, 60 maddede uzlaşma sağlamıştı.

Sonra dağıldı ama hiç olmazsa bu uzlaşılan maddeleri Meclis’ten geçirelim yönünde yapılan çağrılara CHP yönetiminden olumlu yönde bir destek gelmedi.

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra kurulan komisyonun dağılması da, CHP’nin parlamenter sistem dışında başka hiçbir modeli tartışmayız diyerek kestirip atması sonucu olmuştu.”

Gara katliamı

Mehmet Acet, “Ben asıl, Destici ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmede Gara katliamı konusunun gündeme gelip gelmediğini, iki ismin aralarında bu konuyu konuşup konuşmadıklarını merak ettim” deyip yazısını şöyle sonlandırdı:

“Evet, konuşulmuş.

Destici, Kılıçdaroğlu’nun PKK yerine sadece iktidara siyasi fatura çıkarma çabalarını görüşme sırasında da gündeme getirip karşı duruşunu ortaya koyuyor.

Kılıçdaroğlu ‘İnsanlarımız kurtarılamadı, bu işin bir siyasi sorumlusunun olması lazım’ deyince, Destici cevaben, ‘Bunlardan önce bir terör örgütü var. Bu işin esas müsebbibi onlar. Bu insanları kaçırmamış olsalardı, öldürmemiş olsalardı böyle bir gündem olmayacaktı. Esas bunu hep beraber kınamamız lazım’ şeklinde karşılık veriyor.”