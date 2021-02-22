Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi, Dırla ailesinin saldırısına uğradı

Kadir Şeker’in dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla, Antalya’da yaşayan Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç’ı (48) dövdü ve tehdit etti. Dalkılınç, Figen Dırla’dan şikayetçi oldu.

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Konya'da sevgilisine küfür edip, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında kalbinden bıçaklayıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyasının bin numaralı tanığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla, Antalya'da yaşayan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç'i (48) dövdü ve 'Oğlun gibi seni de öldürsek kim ne yapabilir' diye tehdit etti. Darp raporu alan Dalkılınç, Figen Dırla'dan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesinde yaşandı. Oğluna yemek götürmek için evden çıkan Mübeyyen Güner Dalkılınç, Kadir Şeker hakkında yürütülen ve takipsizlik kararı verilen 'kiralık katil' soruşturmasında adı geçen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla ile sokak üzerinde karşılaştı. Dalkılınç'ın önünü kesen Dırla, tehditler ettiği Dalkılınç'ı dövdü. Hastaneden darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, emniyete giderek Figen Dırla'dan şikayetçi oldu. Dırla hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

'Sokakta görünce saldırmaya başladı'

Sabah'ta yer alan habere göre Mübeyyen Güner Dalkılınç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Sokakta oğlumu ararken karşıma 1 kilo uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklanan Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen çıktı. Kendisini 1 yıldır görmemiştim. Bir anda bana saldırmaya başladı. Bana, "Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?" dedi ve yakamdan tuttu bana kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça oğlunu biz öldürttük diyor. Kadir Şeker'i biz tuttuk der gibi itiraf ediyorlar.

Devletimiz bu işin peşini bırakmasın. Biz Ayşe Dırla'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu hep söyledik. Figen Dırla denilen kadında oğlumun morgta çekilen fotoğrafını oğlum Remzi'ye attı. Sorduğumuzda 'Bana fotoğrafı çekip attılar ben de Remzi'ye attım' dedi. Fotoğrafı çekip atan bulunsun istiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Açıkça beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Oğlumdan sonra benimde canıma göz diktiler. Kadına şiddete karşı hem kadın derneklerini hem de vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardım istiyoruz' diye konuştu.