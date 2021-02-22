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Eskişehir'de aile katliamı! Emel Tokkal, katilleri eski ortaklarına "Kardeşim" deyip paylaşmış

ESKİŞEHİR'de bıçaklanarak öldürülen aile ve katilleri eski iş ortağının aynı karede bulunduğu bir fotoğraf karesi ortaya çıkarken öldürülen Emel Tokkal'ın 'kardeşim' şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Öte yandan katilin olay günü döktüğü timsah gözyaşları görüntülere yansıdı.

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Eskişehir’de anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda katil zanlısının öldürülen İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

Eskiden ortak olduğu belirlenen Tokkal ailesi ve katil zanlısının birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesinde, öldürülen Tokkal ailesi ve Mehmet Şerif Boğa'nın ailesi bir araya gelerek poz veriyor.

Olaydan 3 gün önce yemeğe gitmişler
Öldürülen anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal’ın olaydan üç gün önce cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın evine yemeğe gittiği öğrenildi.

"Kardeşim" notuyla paylaşım yapmış
Olayda hayatını kaybeden Emel Tokkal’ın sosyal medyada cinayet zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın de bulunduğu fotoğrafın altına yazdığı "Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim. Biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim (kız kardeş isterdim ama olsun)" notu ile cinayet zanlısını etiketlediği görüldü.

Emel Tokkal, kardeşim dediği kişi tarafından eşi ve çocuğu ile birlikte öldürüldü.

Öte yandan katil eski ortağın cinayet günü yaptığı ağlama şovu fotoğraflara yansıdı. 

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