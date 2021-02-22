Ahmet Hakan: HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı dışlarsan... PKK’ya çalışmış olursun

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni yazısında "HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı dışlarsan... PKK’ya çalışmış olursun" ifadelerine yer verdi.

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Tarafsız Bölge programında canlı yayına katılan Hürriyet yazarı Nedim Şener'in "HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor demektir" sözleri sonrası ciddi bir tartışma başladı. Ahmet Hakan, "Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kendine gel ve aklını başına topla" uyarısı yaptı. Hakan'ın yazında ilgili bölüm şöyle:

HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

Sadece ve sadece...

PKK’nın ve PKK’nın terör baronlarının yüzlerini güldürmüş olursun.

Kendine gel ve aklını başına topla.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, katıldığı programda, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söylerken, "HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor demektir" dedi.

Tarafsız Bölge programında canlı yayına katılan Nedim Şener, "PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır. Nettir. Bu kadar. Hiç tartışmıyorum. HDP'ye oy veren, PKK'nın kalaşnikof kurşunu neyse..." dedi.

Şener'in yorumuna karşılık veren gazeteci Necdet Saraç ise "Bu 6 milyon kişiyi ne yapacaksın?" sorusunu yöneltti. Nedim Şener bu soruya, "6 milyon kişi, benim üzerime kurşun yağdırıyor demektir. Askerime kurşun yağdırıyor" yanıtını verdi.

Şener'i HDP seçmenini şeytanlaştırmakla suçlayan Saraç'a Nedim Şener "İsterse 60 milyon da olsun. Şeytanlaştırma hiç yok. Aklını başına alacak insanlar" dedi.