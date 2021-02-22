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Gaziantep'te feci kaza! Takla atarak durabildi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

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Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 29 BC 602 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücü A.A. ve yanında bulunan arkadaşı Y.A. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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