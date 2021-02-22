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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'nin Berat Albayrak kampanyasına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kendisinden önce görev yapan Berat Albayrak'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kendisinden önce bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak'a CHP'li yöneticilerden gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." ifadelerini kaydetti.

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