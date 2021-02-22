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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali açıklaması: Gelişmelerden endişe duyuyoruz

Somali'deki seçim 1ürecinde yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,

"Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arzetmektedir.

Dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz" denildi. 

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