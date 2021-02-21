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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Şubat Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, can kaybı 28 bin 60 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 101 bin 105 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 601 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 77 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a çıktı.

Toplam test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 47.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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