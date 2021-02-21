İstanbul Ataşehir'de pitbull saldırısına uğrayan küçük kız kanlar içinde kaldı

İSTANBUL Ataşehir'de bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada pitbull saldırısına uğradı. Başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş tarafından güçlükle kurtarıldı.

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İSTANBUL Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda; sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri, müdahale ederek çocuğu kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kız çocuğu, yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan kızı yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.

"Devletimiz bu tarz olaylar için ne önlem alınması gerekiyorsa alsın"

Kızının yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan baba Cengiz Demir, "Kızım kar yağışının olduğu gün arkadaşlarıyla markete gitmeye çalışıyor. Başka bir market müşterisi köpeğini serbest bırakıyor. Köpekte ne ağızlık var ne tasma var. Pitbull cinsi köpek direk kızımın üzerine atlıyor. Kızım dengesini kaybedip düştüğü sırada kafasının arkasından ısırıyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Kızım yanındaki arkadaşlarının sayesinde ve köpeğin sahibinin köpeğin üzerine atlaması sonucu kurtuluyor. Çok şükür durumu iyi. Ödemler oluştu, yaraları var. İğne vurulması için hastaneye götürüyoruz. Tetanos iğnesi de vurulacak. Bir baba olarak benim söylemek istediğim köpekleri başı boş bırakmasınlar. Devlet bunun için ne önlem gerekiyorsa alsın. Bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.