Gaziantep FK Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maç 0-0 sonlandı. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 39 yaparken; üst üste 4. kez berabere kalan Antalyaspor ise 33 puana ulaştı.

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19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill ambulansla hastaneye kaldırıldı.

62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.

Kalan dakikalarında önemli pozisyonun olmadığı karşılaşma golsüz tamamlandı.

Gaziantep FK: 0 - 0 :Antalyaspor

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Bilal Başacıkoğlu), Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk. 83 Enver Cenk Şahin), Felipe (Dk. 57 Sousa)

Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 79 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 57 Serdar Gürler)​​​​​​​

Sarı Kart: Dk. 32 Miranda, Dk. 76 Vetrih, Dk. 87 Pinto (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)