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Manisa'daki silahlı kavgada bir kişi öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi. 

Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. 

Kavgada Öner Ü. ve C.Ü kardeşler, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerden Öner Ü. kurtarılamadı.  

Polis ekipleri, olaya ilişkin N.Ş. ve O.Ş. kardeşleri gözaltına aldı.

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