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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

MARDİN'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. İşte Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Jandarma Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır" denildi.

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