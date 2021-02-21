Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınavlar iptal mi yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sınavlar ertelenecek mi? İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları... Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

Sınavlar ertelenirse ilerde yükünüz ağırlaşır

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.