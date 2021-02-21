Eskişehir'de 4 yaşındaki oğullarıyla katledilmişlerdi! Ailenin katili eski ortak çıktı ve tutuklandı

ESKİŞEHİR'de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesi olayının sırrı çözüldü. Aileyi, Tokal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa'nın (33 ) öldürdüğü belirlendi. Katil 'canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Katille birlikte dayısı, yeğeni ve bir akrabası da tutuklandı.

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Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısının Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın canavarca hisle kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.

İlkay Tokal'ın oğlu serbest bırakıldı

Tokal aileinin katledilmesiyle ilgili 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Buğra Tokal'ın soruşturma sürecinde tedbir amacıyla gözaltında tutulduğu ve şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi.

Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (33) ve bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

Eve giden ilk kişi katil çıktı

Katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa’nın (29) cinayetin ardından çiftin, evine giden ilk kişi olduğu ortaya çıktı. Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp’ın geçen salı günü annesinden haber alamaması ve hayatından endişe etmesi üzerine Mehmet Şerif Boğa’yı aradığı onunda yanına çilingir alarak eve gittiği tespit edildi.

Çilingirin polis olmadan kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine Beyzanur Kayaalp İzmir’den polisi arayıp ihbarda bulunduğu daha sonra ise Eskişehir’de polis eşliğinde açılan kapının ardından cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi.

Polis olay yerinde gözaltına aldı

Cep telefonu satış ve tamir dükkanı olan Mehmet Şerif Boğa’nın cinayetin ardından olay yerindeki tavırları polis ekiplerini şüphelendirdi. Olay yerinde kendisini yerden yere atıp gözyaşlarına boğulan Boğa'nın hareketleri şüpheli bulunarak polis ekiplerince üst araması yapılıp, gözaltına alınarak Emniyete götürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının o anları kameralarca görüntülendi.

Adım adım takip edildi

İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un Pazartesi akşamı 21.00 sıralarında öldürüldüğü, katil zanlısı olan Mehmet Şerif Boğa’nın cinayetlerinden ardından ışıkları kapatıp evden çıktığı ve yakındaki bir duraktan taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde kurulan özel ekip, katil zanlısının izlerini adım adım takip ederek yaklaşık 400 güvenlik kamerası inceledi.

Maske, eldiven ve beresi boş arazide bulundu

İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı olan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın taksiden evine yürüme mesafesinde indiği, kameralara takılmamak için farklı yollardan evine gittiğini belirlendi. Yapılan incelemede ise katil zanlısı Boğa’nın olay günü üzerinde olan maske, eldiven ve beresi evin yakındaki boş arazide, kıyafetleri ise apartmanın bodrum katında bulundu.

Kanlı çorap ele geçirildi

Evinde ve apartmanda yapılan aramalarda katil zanlısı Boğa’ya ait olduğu belirlenen ve üzerinde kan lekesi bulunan çorap ile ayakkabısı ele geçirildi. Deliller detaylı inceleme için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış

Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın Tokkal ailesinin evine girdikten sonra önce eski iş ortağı İlkay’ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal’ı ve kucağındaki Doruk’u bıçakladığı öğrenildi. Yapılan incelemede Emel ve Doruk’u 3’er kez, İlkay Tokkal’ı ise 7 kez bıçakladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.