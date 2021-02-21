HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir Bakan Soylu'nun iddiasından sonra ilk kez konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. HDP'li Taşdemir, verdiği yanıtta Soylu'nun sözlerini reddetti.

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Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de teslim olan bir PKK'lının itirafları ve istihbarat raporlarıyla Gara'ya giden HDP'linin kimliğini açıkladı. Soylu "2017'de teslim olan PKK'lıya, Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar." dedi.

İddiayı reddetti

Bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği Taşdemir, Soylu'nun sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Taşdemir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.