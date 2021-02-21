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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar uyardı! Kentte vakalar yükselişe geçti

Her yeni gün onlarca evde karantina uygulaması başlatılan Adıyaman'da son bir haftadır vakaların arttığı bildirildi. Vali Çuhadar vatandaşları uyardı.

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 Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde önemli ölçüde kontrol altına alınan günlük Kovid-19 vaka sayısının ne yazık ki son bir haftadır yine yükseliş trendine girdiğini bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Sizlerden talebimiz, kurallara titizlikle uymanız ve özellikle hafta sonu kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerinizden ayrılmamanızdır. Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak, virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

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