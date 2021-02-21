Hindistanlı alim Nedvi'den Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Hindistanlı alim ve düşünür Selman el-Hüseyni en-Nedvi, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Hindistanlı alim ve düşünür Selman el-Hüseyni en-Nedvi, yayınladığı görüntülü mesajında, "Büyük alim, davet adamı, muhaddis, müfessir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç'ın üzücü vefat haberini aldık. Saraç, bir ıslahatçı, eğitmen ve azim sahibi bir kişilikti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.