M. Emin Saraç Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı cenazeye Erdoğan da katıldı

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne taşındı M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı..

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Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

Erdoğan da katıldı

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Saraç hakkında şunları söyledi:

'Onu tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz'

"Hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imamhatip okulları yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim ve bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifa ettim. Biz kendisini hep iyi bildik, iyi tanıdık. Hamd olsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz."

Muhammed Emin Saraç kimdir?

Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.

Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'ân-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'ân-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.