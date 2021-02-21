Şok gerçek! Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'si İngiliz mutant virüsü

Koronavirüs vaka oranı bakımından ilk 5 içinde yer alan Samsun'daki hızlı artışın sebebi ortaya çıktı. Son dönemde Samsun'da yapılan testlerde pozitif çıkan hastaların yüzde 50'sinin İngiltere'de görülen varyant virüs taşıdığı belirlendi...

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlarıyla ilgili kaleme aldığı 'O şehirde mutant yüzde 50'yi geçti...' başlıklı yazısı korkuttu. Sarıkaya, bakanlık çevrelerinin 'bir kentte son yapılan PCR testlerinin yüzde 50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirttiğini' aktardı. Bi yetkiliye 'Samsun mu?' diye sorduğunu ve 'evet cevabı aldığını yazdı. İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü:

Üzerinde fazla durulmamaya başladı

"İlk görüldüğünde Türkiye’de de endişe yaratmıştı. Ancak son dönem üzerinde fazla durulmamaya başlandı... Sözünü ettiğim İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ilk ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni varyant virüsler...

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından normalleşme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtip, 1 Mart tarihi itibarıyla belirlenen kriterler kapsamında açılmanın başlayacağını bildirince ilgililerine merak edip sordum.

Varyant virüs yayılırken gevşeme doğru mu?

“Özellikle AB ülkeleri, varyant virüsler karşısında sıkı bir kapanmaya giderken, Türkiye’nin açılmayı tartışması normal mi?” Konuyla ilgili Bakanlık çevreleri, Türkiye’de de artışın görüldüğüne vurgu yaptı...

Hatta, bir kentte son yapılan PCR testlerinin yüzde 50’den fazlasının İngiltere’de görülen varyant virüs tespit ettiğini belirtti.

Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'si İngiliz mutant virüsü

Bakanlık yetkilisini biraz zorladım baktım il adını vermek istemiyor. Önceki duyumlarımdan da yola çıkarak, “Samsun’dan mı söz ediyorsunuz?” deyince şaşırdı.

Samsun için toplum sağlığı alanında uzman olan özel bir ekibin görevlendirildiğini ve mutant virüsün baskılanması için göreve başladıklarını belirtti.

Doğu Karadeniz'deki yüksekliğin asıl nedeni...

Son dönem Ordu, Giresun ve Trabzon valilerinin aldığı yeni önemlerin temelinin de buna dayandığını bildirdi... Hemen belirteyim, yüz binlik dilimlerde Trabzon, Rize ve Ordu’daki verilerin zirve yapmasının gerisinde tek başına mutantın etkisi yokmuş...

Doğu Karadeniz’deki yüksekliğin gerisinde, aile, arkadaş ziyaretlerinin yüksek olması ile maske ve mesafeye dikkat edilmemesinin yattığını belirtti...

Devletle daha az muhatap olan yerlerde artıyor

Tabloya bakıldığında çok net görülür ki, devletle çok muhatap olan Doğu ve Güneydoğu’da ölçümlerde vaka sayısı oldukça düşük. Örneğin Hakkari’de yüz binde 9.55 iken, Şırnak’ta yüz binde 7.82...

Buna karşın devletle çok fazla muhataplığı olmayan, hükümetle çok yakın teması bulunan Karadeniz illeri Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun’da ise yüz binde 228.02’den başlayıp, yüz binde 171.29’a kadar gidiyor...

İngiliz varyantı endişe kaynağı değil çünkü...

Alınan önlemlerle baskılanma şansını sordum, anladığım şu ki İngiliz varyantı endişe kaynağı oluşturmuyor. Çünkü yayılım hızı yüksek olmamakla birlikte, hasta etme veya öldürme kapasitesi aynı oranda değilmiş.

Almanya, Fransa ve İngiltere’deki yüksek tedbirlerin nedeni de bu ülkelerdeki yaşlı nüfusa dayalıymış, çünkü o kesimde ciddi etki yaratıyormuş. Türkiye yaşlı nüfusun büyük bölümünü aşıladığı için endişe azalmış."