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Rıdvan Dilmen, Muslera'yı yere göğe sığdıramadı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın kalecisi Fernandı Muslera hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Dilmen, 'skor 0-0 ya da 1-0 yarıyorsa Galatasaray'a... Bunu dünyada en iyi oynayan kaleci' dedi.

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NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Muslera'ya adeta methiyeler dizdi.

Galatasaray Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelede Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, performansıyla göz doldurdu.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Muslera'dan övgüyle bahsetti.

'Bunu dünyada en iyi oynayan kaleci'
Alanyaspor - Galatasaray maçında en iyi performansı Muslera'nın ortaya koyduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Muslera'sız şampiyonluk hayal olur' sözlerinin hatırlatılması üzerine "İstatistikler onu söylüyor. Skor 0-0 ya da 1-0 yarıyorsa Galatasaray'a... Bunu dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın dört dakika yer tabii kritik kurtarışları var, tecrübesi var." diyerek Muslera'ya övgü dolu sözler dizdi.

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